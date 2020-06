Lione, niente rimborso agli abbonati ma possibilità di sconto del 105% sulla nuova stagione

Il Lione rende noto che non sarà possibile rimborsare gli abbonati per la stagione 2019-20 poiché lo stop del campionato avvenuto per cause di forza maggiore, non dovute alla società. Il club, per venire incontro ai tifosi, ha deciso di proporre tre alternative ai propri sostenitori: beneficiare di un credito da utilizzare per acquistare un nuovo prodotto o biglietti di alcune partite casalinghe a scelta, nei limiti dei posti disponibili. Altra possibilità, uno sconto sull'abbonamento 202021- per un importo equivalente al 105% dell'importo del credito. L'importo dello sconto sull'abbonamento aumenterà al 110% se ci si impegnerà in un abbonamento per le prossime due stagioni.