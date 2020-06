Lione, occhio alle cessioni: da Depay ad Aouar, tanti possono salutare la Francia

Il Lione pensa ai prossimi impegni sul campo, ma la società è impegnata a respingere molte offerte per i suoi gioielli. Come spiega L'Equipe, Juninho e Bruno Cheyrou stanno progettando la rosa della prossima stagione ma devono far prima fronte alle inevitabili cessioni: Houssem Aouar e Moussa Dembélé sono i più richiesti sul mercato e potrebbero partire in caso di offerte irrinunciabili. Discorso diverso, invece, per Martin Terrier, Bertrand Traoré, Amine Gouiri e Oumar Solet, che potrebbero garantire un bel tesoretto da investire. Caso a parte quello di Memphis Depay: l'olandese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e il suo rinnovo è una assoluta priorità, anche se al momento tutto tace.