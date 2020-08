Lione, oggi doppia seduta in vista della Juventus: giovedì partenza per Torino

Il Lione ha ripreso questa mattina gli allenamenti in vista della Juventus. La squadra di Rudi Garcia venerdì sera sfiderà Cristiano Ronaldo nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si riparte dall’1-0 dell’andata per i rossoblu che oggi effettueranno una doppia seduta. La partenza per Torino è fissata invece per giovedì seguita alle 18, si legge sul sito ufficiale della società, dalla rifinitura All’Allianz Stadium.