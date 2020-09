Lione, possibili contatti Depay-Barcellona: la dirigenza rossoblu è infastidita

Prosegue la ricerca del Barcellona di arrivare a Memphis Depay per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. Secondo quanto riporta L’Equipe, la dirigenza del Lione sarebbe però infastidita dal comportamento del Barcellona che offrirebbero contropartite non pianamente soddisfacenti. Il sentore dei rossoblu è che i colloqui fra l’attaccante e i catalani ci siano già stati con l’olandese, in campo ieri nel match contro il Bordeaux, che attenderebbe la fine del mercato per chiedere il trasferimento ad un prezzo inferiore rispetto a quello stabilito dai francesi.