Lione, ritorno in campo per la squadra di Rudi Garcia: le immagini

Ritorno in campo per il Lione. La formazione del presidente Aulas, da sempre contrario allo stop dei campionati, ha ripreso oggi le sedute di allenamento al Groupama OL Training Center. La squadra di Rudi Garcia inizia la preparazione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus in programma ad agosto.