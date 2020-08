Lione, Rudi Garcia recrimina: "Paghiamo gli episodi sfavorevoli"

vedi letture

Il tecnico del Lione Rudi Garcia commenta con amarezze l'eliminazione dalla Champions League per mano del Bayern Monaco: "Siamo delusi, è evidente. Paghiamo gli episodi sfavorevoli. Soprattutto le occasioni che abbiamo avuto nei primi 15 minuti. Non siamo riusciti a passare in vantaggio e il Bayern Monaco non ha perdonato. Chissà, il secondo gol non sarebbe arrivato se noli fossimo riusciti a fare qualcosa di più. Contro certe squadre è difficile. Se fossimo riusciti a segnare forse avremmo centrato la qualificazione o per lo meno avremmo indirizzato la partita in maniera diversa".