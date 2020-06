Lione, si torna al lavoro: la squadra riprenderà le attività lunedì

Il Lione rende noto con un comunicato ufficiale la data della ripresa delle attività, prevista per l'8 giugno. Si svolgerà "in un quadro sanitario molto rigoroso e nel rispetto della tutela della salute dei dipendenti, priorità assoluta" precisa il club. L'OL, ricordiamo, è l'unica squadra assieme al Paris Saint-Germain che di fatto non ha chiuso la stagione 2019-20, essendo ancora impegnato in Champions League, dove affronterà al ritorno degli ottavi di finale la Juventus, battuta all'andata in Francia per 1-0.