Lione stasera a Lille, L’Equipe: "Hanno le zanne"

Sfida interessante questa sera fra Lille e Lione. La squadra di Garcia, distante sei lunghezze dai biancorossi quarti e dal Rennes terzo, cerca punti per ritornare in gioco per il terzo posto che vale la Champions League. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell’edizione odierna de L’Equipe: "Hanno le zanne".