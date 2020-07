Lione, test col Celtic in vista di PSG e Juve. La formazione della sfida: torna Depay

Dopo la sconfitta contro i Rangers di tre giorni fa (0-2, doppietta di Ianis Hagi), torna in campo il Lione, che tra poco affronterà il Celtic nella seconda sfida valida per il Veolia Trophy. Ecco l'11 di partenza scelto da Rudi Garcia, che ritrova Memphis Depay in coppia con Moussa Dembélé in avanti.

Lione (3-5-2): Lopes; Marcelo, Denayer, Marçal; Dubois, Guimaraes, Aouar, Mendes, Cornet; Dembélé, Depay.