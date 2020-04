Lione, Tony Parker successore di Aulas? "Un onore, non potrei rifiutare"

Tony Parker può essere l'erede di Jean-Michel Aulas alla guida del Lione? La notizia circola da diverse settimane e la conferma è stata data dallo stesso presidente che, secondo i media francesi, avrebbe intenzione di lasciare il calcio tra quattro anni, quando ne avrà 75. E l'ex cestista accoglierebbe di buon grado la responsabilità, come ha confessato a So Foot: "È un onore che Jean-Michel mi stia considerando per la sua successione. Certo, mi rendo conto di cosa comporti e del lavoro che ci sia dietro. So di avere molto da imparare. Ma se un giorno mi chiedessero di prendere il controllo, non potrei rifiutare. Secondo me, il Lione è uno dei club meglio strutturati in Europa. Aulas ha creato qualcosa di davvero unico. Il divario col PSG? Nello sport tuttoè possibile: si può avere un budget superiore e non vincere nulla. Nonostante gli investimenti, il PSG non ha ancora vinto la Champions".