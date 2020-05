Lipsia, aumenta la lista delle contendenti per Werner. Anche Man United e Chelsea sul tedesco

Secondo quanto riportato dal Daily Express, anche Manchester United e Chelsea sono in corsa per Timo Werner. L'attaccante del Lipsia è un obiettivo del Liverpool ed è stato recentemente accostato all'Inter, in caso i nerazzurri dovessero cedere Lautaro Martinez. 24 anni, in questa stagione il tedesco ha realizzato 27 reti.