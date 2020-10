Lipsia-Basaksehir 2-0, le pagelle: Angeliño show, croce e delizia Upamecano

vedi letture

Queste le pagelle di Lipsia-Basaksehir 2-0

LIPSIA

Gulacsi 6: fa buona guardia le poche volte in cui viene impegnato dall'attacco del Basaksehir.

Orban 6: è molto meno talentuoso rispetto ad Upamecano, ma è anche più ordinato e si vede.

Upamecano 6,5: partita a due volti: dominante in entrambe le aree e bravissimo a salvare su Turuc nel primo tempo, folle nella ripresa a compiere un fallo inutile a centrocampo essendo già ammonito. Nagelsmann lo toglie subito. (dal 65° Konatè 6: entra e fa buona guardia durante il timido forcing finale del Basaksehir).

Halstenberg 6: gioca una discreta partita sull'out di sinistra, senza mai far passare Visca.

Mukiele 6,5 spinge sulla destra per tutta la partita e cresce in fase difensiva con il passare dei minuti.

Nkunku 6,5 svaria per tutto il campo, lasciandosi andare anche a dei preziosismi tecnici. (dal 71° Kluivert sv)

Kampl 7: verrebbe da dire un centrocampista a tutto Kampl, che ha il merito di servire un lob morbidissimo dentro l'area ad Angeliño per l'1-0. (dal 58° Adams 5,5: ingresso non positivo, con troppi errori in fase di impostazione).

Angelino 7,5: autore di due reti, la prima con una giocata da attaccante e la seconda da centrocampista di inserimento. Il migliore in campo.

Olmo 6: il talento indubbiamente non manca al ragazzo spagnolo, ma spesso si intestardisce in inutili dribbling perdendo palla. (dal 65° Henrichs 6: buono l'ingresso del tedesco, che si fa vedere anche in proiezione offensiva con gli spazi lasciati nella ripresa dai turchi)

Poulsen 6: prezioso il suo lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco e molto bravo nelle sponde per far salire i compagni.

Forsberg 6,5: inventa gioco, disegnando il campo con il suo piede fatato. Poi esce all'intervallo, forse per motivi fisici. (dal 46° Hwang 5: sicuramente la volontà - e la velocità - non gli manca, ma si divora due contropiedi incredibili).



BASAKSEHIR

Mert Gunok 6: incolpevole su entrambi i gol, per il resto ordinaria amministrazione. Mostra in un paio di occasioni di avere un piede delicato per essere un portiere.

Junior Caicara 5: nei primi minuti fatica ad azzeccarne una e sul 2-0 si perde Angeliño. Esce dopo mezz'ora, infortunato (dal 30° Ozcan 5,5: un ingresso che non regala quel tocco di fantasia ai suoi di cui avrebbero avuto bisogno).

Skrtel 5,5: prova a reggere l'urto, ma a fatica. Sul gol di Angeliño viene aggirato con troppa facilità dal centrocampista spagnolo.

Epureanu 5: fatale l'errore in disimpegno che costa il 2-0 alla sua squadra.

Bolingoli 5,5: spinge ma commette imprecisioni e lascia praterie sulla sinistra

Rafael 5: il brasiliano ex Manchester City non si nota mai nel corso della gara, se non per un'entrataccia su Kampl che gli costa il giallo.

Mehmet Topal 5,5: il regista del Basaksehir fatica contro la fisicità di Kampl e non riesce mai ad esprimere le priprie qualità. (dal 67° Demba Ba 5,5: si meriterebbe un sv per quanto non si veda mai, ma gioca troppi minuti per 'meritarlo').

Irfan Kahveci 5: sprazzi di grande tecnica per il turco, ma poco altro nel corso dei minuti in cui rimane in campo. (dall'83° Aleksic sv)

Visca 5,5: qualche accelerazione per provare ad impensierire Orban prima e Halstenberg poi, ma i risultati sono sempre scarsi.

Crivelli 5,5: si sbatte tanto ed ha la scusante di dover reggere da solo l'attacco del Basaksehir, però nel primo tempo si divora l'occasione che avrebbe potuto riaprire la partita.

Deniz Turuc 6: l'unico sufficiente della squadra insieme a Gulacsi, predica letteralmente nel deserto. (dall'83° Giuliano sv).