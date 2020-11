Lipsia contro il PSG, Nkunku: "Senza Mbappé e Neymar buon momento per affrontarli"

Il centrocampista del Lipsia, Christopher Nkunku, ha parlato prima della sfida contro il Paris Saint Germain della sconfitta in semifinale. "Giochiamo le partite per vincere, l'eliminazione ci ha fatto male. Adesso li ritroviamo nel girone, sapremo di dover fare punti contro i nostri diretti avversari. Speriamo di avere un risultato migliore rispetto alla final eight. Penso sia un momento buono per affrontarli, anche se dobbiamo affrontarli come se ci fossero Neymar e Kylian. Però ci sono profili che possono sostituirli".