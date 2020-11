Lipsia, il club apre i propri orizzonti in India: annunciata partnership con il Goa FC

Il Lipsia trova un accordo di cooperazione con un club indiano. Il club tedesco ha reso noto con un comunicato ufficiale di aver trovato un accordo triennale col Goa FC con l'obiettivo di formare i giovani calciatori nel mercato indiano. Verranno pertanto sviluppate le strutture, soprattutto nel settore giovanile e il Lipsia manderà in loco i propri allenatori. In merito, il CEO del club, Oliver Mintzlaff, ha dichiarato: "Questo club è perfetto per noi, vogliamo aprire nuovi orizzonti e muovere i primi passi a livello internazionale. Il mercato indiano è in rapida crescita e perfettamente adatto alla cooperazione. Inoltre questa partnership ofre anche l'opportunità di rappresentare la Bundesliga in India nel migliori modo possibile".