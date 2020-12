Lipsia-Manchester United 3-2, le pagelle: Angelino da urlo, Wan-Bissaka da horror

Queste le valutazioni di Lipsia-Manchester United, gara terminata 3-2 per i tedeschi.

Lipsia-Manchester United 3-2

Marcatori: 2’ Angelino (L), 13’ Haidara (L), 69’ Kluivert (L), 80’ rig. B.Fernandes (M), 83’ Pogba (M)

LIPSIA

Gulacsi 7 – Dopo un primo tempo vissuto quasi da spettatore non pagante, nella ripresa si esalta con alcuni interventi determinanti per la vittoria finale.

Mukiele 6 – Prestazione ordinata, senza grossi spunti dal punto di vista offensivo ma priva anche di particolari errori.

Konaté 5,5 – Macchia una partita per larghi tratti molto buona con il fallo da rigore poi trasformato da B.Fernandes e con la deviazione decisiva su colpo di testa di Pogba.

Orban 6,5 – Puntale nel contenere gli assalti dello United. Ha decisamente più lavoro da sbrigare nella seconda frazione di gioco.

Angelino 7,5 – Il migliore in campo del Lipsia. Domina il primo tempo, con il gol del vantaggio e l’assist per Haidara. Nella ripresa arretra il suo raggio d’azione, ma riesce comunque a servire il pallone a Kluivert per il 3-0. (Dall 88’ Halstenberg s.v.)

Sabitzer 6,5 – Parte con grande convinzione, servendo ad Angelino l’assist per il vantaggio. Con il passare dei minuti, utilizza più la sciabola del fioretto.

Haidara 7 – Prestazione di grande sostanza per il maliano, grintoso in mezzo al campo e decisivo con i suoi inserimenti in area. Grazie ad uno di questi, arriva il raddoppio.

Kampl 6 – Il meno in vista della mediana del Lipsia. Dà comunque il suo contributo nella zona nevralgica del campo. (Dal 76’ Adams s.v.)

Nkunku 6 – Qualche spunto offensivo da parte sua, soprattutto nella seconda frazione di gioco.

Forsberg 5,5 – Meno brillante rispetto ad altre esibizioni. Nel primo tempo spreca una comoda occasione da gol. (Dal 56’ Poulsen 6 – Si sacrifica per la squadra in fase di non possesso, più che incidere negli ultimi metri)

Olmo 6 – Gioca in un ruolo inedito, che interpreta in modo diligente pur non risultando molto pericoloso. (Dal 56’ Kluivert 6,5 – Il suo gol nella ripresa, a conti fatti, è di vitale importanza per il passaggio del turno del Lipsia)

MANCHESTER UNITED

De Gea 5,5 – Decisamente rivedibile la sua uscita sul gol di Kluivert, mentre non ha responsabilità sulle altre due reti. Per il resto viene chiamato in causa davvero poche volte.

Wan-Bissaka 4,5 – Serata da incubo per il terzino, che viene costantemente superato da Angelino sulla sua corsia di competenza. Impreciso anche quando si propone in avanti. (Dal 78’ Mensah s.v.)

Lindelof 5 – Diversi errori in fase di appoggio per il centrale difensivo, che soffre nel confronto con gli attaccanti avversari. (Dal 78’ Tuanzebe s.v.)

Maguire 5 – In una partita nel complesso ampiamente insufficiente, ha il demerito di perdersi Kluivert in occasione del 3-0.

Shaw 5 – Contribuisce alla serata horror della difesa dello United perdendosi l’arrivo di Haidara quando firma il raddoppio. (Dal 61’ Williams 6 – Mette certamente più grinta rispetto al compagno che rileva)

McTominay 6,5 – Per continuità di rendimento è probabilmente il migliore dello United. Lotta come un leone in mezzo al campo e, nella ripresa, si rende anche pericoloso.

Matic 5,5 – Timido in fase d’interdizione e impreciso nei passaggi. Viene sostituito poco dopo l’inizio del secondo tempo. (Dal 61’ Pogba 6,5 – Con il suo gol nel finale, dà speranza ai Red Devils)

Greenwood 5 – Prestazione assolutamente opaca del giovane attaccante, che raramente fa la scelta giusta quando riceve palla in zona offensiva.

B.Fernandes 6,5 – Nervoso e per larghi tratti del match impreciso, ma tra i giocatori che credono maggiormente nella rimonta. Firma il 3-1 spiazzando Gulacsi su rigore e prende una traversa su punizione.

Telles 5 – Primo tempo decisamente deficitario per l’ex Porto, inconcludente in avanti e poco applicato in fase difensiva. (Dal 46’ Van de Beek 6 – Dà subito nuova energia allo United con il suo ingresso in campo, per poi calare con il passare dei minuti)

Rashford 5 – Dovrebbe garantire qualità e freddezza sotto porta, ma la sua è una prova decisamente negativa su entrambi i fronti.