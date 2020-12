Lipsia-Manchester United decisiva, Solskjaer perde 2 pedine. "Cavani e Martial non ci saranno"

Ole Gunnar Solskjaer dovrà fare a meno di Edinson Cavani e Anthony Martial, entrambi usciti a causa di un infortunio nella vittoria contro il West Ham. I due attaccant non sono disponibili per la trasferta in Germania contro il Lipsia, fondamentale per il passaggio del turno in Champions League: "Luke Shaw viaggerà con noi. Anthony ed Edinson non ci saranno, anche se sono problemi lievi".

Mancherà anche Fred, espulso contro il PSG, mentre i tedeschi faranno a meno dello squalificato Upamecano.