Lipsia-Manchester United, le formazioni ufficiali: Rashford contro Olmo, inglesi senza Cavani

Sono ufficiali le formazioni di Lipsia e Manchester United, che si affronteranno tra meno di un'ora nella sfida valida per la sesta e ultima giornata del Gruppo H della Champions League. Gli inglesi scenderanno in campo con due risultati su tre a disposizione, così come il PSG: i vice-campioni d'Europa però con una vittoria si assicurerebbero anche il primo posto. In caso di sconfitta del PSG e di pareggio a Lipsia, lo United sarebbe primo e la squadra della Red Bull seconda. In caso di sconfitta del PSG e vittoria del Lipsia, coi tedeschi andrebbe agli ottavi il PSG. Ecco le scelte dei due allenatori:

Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Mukiele, Konaté, Orban, Angelino; Sabitzer, Haidara, Kampl; Nkunku, Olmo, Forsberg.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Matic; Greenwood, Bruno Fernandes, Alex Telles; Rashford.