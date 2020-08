Lipsia, Nagelsmann: "Abbiamo disputato una grande Champions. Ci riproveremo"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, commenta il ko della sua squadra in semifinale di Champions League: "Torniamo a casa con tante note positive da questa gara. Di certo non avevamo un lasciapassare. Abbiamo battuto Tottenham e Atlético nel girone, eravamo con l'altra semifinalista il Lione e con il Benfica. Abbiamo disputato una grande Champions League. I ragazzi hanno mostrato un grande coraggio, contro un avversario scomodissimo ho visto Yussuf Poulsen scattare 30 metri al 91' così come Sabitzer due volte in area. C'eravamo con il cuore e abbiamo mostrato il giusto carattere. Però dobbiamo accettare la superiorità degli avversari. In Europa ci sono livelli molto diversi e spero per i miei ragazzi di poterci ripetere e disputare la Champions ancora e ancora. Questa società ha raggiunto due grandi traguardi, una è questa semifinale di Champions, l'altra la finale di Coppa di Germania lo scorso anno. Ora sarà un grosso sforzo tornare a giocare in coppa dopo la Champions. Dobbiamo riprenderci in fretta da questa delusione".