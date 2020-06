Lipsia, Nagelsmann annuncia: "Probabilmente non riscatteremo Schick e Angelino"

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato ai taccuini della Bild del mercato della sua squadra: "Anche se ci qualifichiamo per la Champion League penso che probabilmente non riscatteremo Schick e Angelino. Non possiamo sprecare soldi, anche se ci qualifichiamo per la Champions League. Abbiamo un piano rigoroso e un budget che deve essere rispettato. Se non vendiamo giocatori, è improbabile che saremo in grado di acquistarne altri".