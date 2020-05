Lipsia, Nagelsmann contro il calendario: "L'Hertha aveva due giorni di riposo in più"

Julian Nagelsmann contesta il calendario della Bundesliga. Il suo Lipsia ha affrontato l'Hertha 3 giorni dopo l'ultima partia. E soprattutto, con 2 giorni di riposo in meno dei berlinesi. Ai microfoni di DAZN ha dichirato: "Per noi questa è stata una settimana 'inglese', mentre non lo è stata per l'Hertha. Non capisco come sia stato programmato questo incontro: l'Hertha aveva giocato al venerdì e noi la domenica. Abbiamo un programma partite davvero scadente. La cosa è stata affrontata durante la riunione della DFL ma nessuno si è interessato".