Lipsia, Nagelsmann esalta Werner dopo la tripletta di Mainz: "Poteva segnare anche altri gol"

vedi letture

Il tecnico del Lipsia, Julian Nagelsmann, esalta Timo Werner, autore di una tripletta ieri pomeriggio nel successo del Lipsia (5-0) sul campo del Mainz: "Eravamo già pronti alla prima partita senza titosi. Concentrati anche nell'ultima partita. Certo non avevamo avuto tante occasioni e non abbiamo potuto segnare tanto come oggi. Siamo partiti bene, premendo molto e penso che la vittoria sia meritata. Abbiamo creato tanto e credo che Timo (Werner) potesse segnare anche altri gol. Il suo miglioramento dopo la gara contro il Friburgo non è da sottovalutare. Ha tenuto bene la palla e ha giocato bene. La sua è stata un'ottima partita".