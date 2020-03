Lipsia, Nagelsmann: "Giocato con coraggio, così possiamo raggiungere grandi obiettivi"

vedi letture

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, festeggia la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. Batte 3-0 il Tottenham e queste sono le sue parole in conferenza stampa: "Abbiamo dato tutto e vinto meritatamente 4-0 dopo due partite. Oggi abbiamo messo di nuovo il coraggio che è fondamentale per il nostro gioco. Eravamo abbastanza pericolosi in tutte le azioni e molto compatti. Possiamo raggiungere grandi obiettivi se ci spingeremo al limite come collettivo. Veramente complimenti ai ragazzi! I fan ci hanno spinto alla grande. Ho detto che vado sotto la curva solo nei momenti speciali dopo le partite e oggi è stato uno di quei momenti. È un grande successo per un club giovane come il nostro" .