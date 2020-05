Lipsia, Nagelsmann: "L'Hertha giocherà in contropiede, Poulsen sarà out"

In vista della sfida di domani alle 18.30 contro l’Hertha Berlino, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha parlato in conferenza stampa: "Poulsen sarà assente per un periodo indefinito per un infortunio al legamento della caviglia. Non aggrediranno molto la profondità come il Friburgo o il Mainz, ma giocheranno comunque in contropiede. Prima erano estremamente vulnerabili in difesa e subivano un sacco di reti. Sono migliorati molto rapidamente".