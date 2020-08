Lipsia, Nagelsmann non si accontenta: "Bisogna dare tutto, vogliamo andare in finale"

Alla vigilia della semifinale di Champions League contro il PSG, il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha dichiarato: "Non potremo difendere sempre. Ma non lo potrà fare nemmeno il PSG. I giocatori devono essere coraggiosi e creare qualcosa di loro. Alla fine, vincerà la squadra che segnerà quel gol in più. Contro il PSG non sarà sufficiente una buona prestazione. Devi dare tutto. Siamo felici di essere arrivati ​​in semifinale, ma vogliamo andare oltre".