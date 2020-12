Lipsia, Nagelsmann: "Ottimo avvio di gara, felice per il passaggio del turno"

Le dichiarazioni di Nagelsmann dopo Lipsia-Manchester United 3-2.

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo per 3-2 sul Manchester United e il conseguente passaggio del turno in Champions: "Nei primi 25 minuti siamo stati molto brillanti, abbiamo attaccato sul loro lato debole e sapevamo di poter creare spazio sul secondo palo. Sapevamo potesse essere complicato giocare sulle palle alte, perché lo United è bravo in queste situazioni. Sapevamo che attaccando il secondo palo gli avremmo potuto creare problemi, e il secondo gol ne è stato la dimostrazione. Andiamo agli ottavi, e sono molto felice per la squadra".