Lipsia, Nagelsmann: "Partita difficile, ma l'importante è aver portato a casa la vittoria"

"Non riusciamo a giocare come vogliamo". Julian Nagelsmann è soddisfatto a metà. Il tecnico del Lipsia è intervenuto al termine della vittoria per 4-2 contro il Colonia ai microfoni di DAZN: "È stata una partita particolare, con alti e bassi. Prima del gol dell'1-0 non abbiamo difeso bene".

Il giovane allenatore si tiene i tre punti: "Abbiamo vinto, è importante per la classifica. Dovevamo cancellare il pareggio. Meritavamo di vincere questa partita", ha concluso Nagelsmann.