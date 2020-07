Lipsia, Nagelsmann verso la sfida con l'Atletico: "Impossibile dire chi partirà più avvantaggiato"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, fa il punto in vista del quarto di finale di Champions League contro l'Atlético Madrid: "Me lo sono chiesto anche io. Vantaggio per noi o vantaggio per loro? Le altre squadre hanno avuto modo di riposare di più durante il lockdown oppure di ricaricare di più le batterie. Sinceramente non so come le altre squadre oppure come l'Atlético abbia potuto allenarsi durante la pausa. Il lavoro è stato sicuramente di meno rispetto a quando hai partite da giocare. E non so come lavoreranno dopo l'ultima di campionato. Se faranno una pausa oppure continueranno la preparazione. Ci saranno vantaggi per entrambe le parti. Noi abbiamo perso un po' di ritmo, ma con più tempo per riposare. L'Atlético avrà più gamba e meno riposo. Ma anche un periodo più lungo per potersi ricaricare. Ma è impossibile dire chi partirà più avvantaggiato. Lo scopriremo sul campo".