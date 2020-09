Lipsia, Naglesmann allontana le voci su Upamecano: "La prossima stagione rimarrà con noi"

Julian Nagelsmann, tecnico del Lipsia, allontana le voci di mercato su Dayot Upamecano. Ecco le sue parole ai microfoni di ESPN: "Sono sicuro che rimarrà per la prossima stagione. Per il futuro non saprei rispondere, è un giocatore davvero talentuoso. Molti club vogliono convincerlo a trasferirsi: il prossimo anno potrebbe lasciare il club, ma rimarrà almeno per un'altra stagione".