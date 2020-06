Lipsia, niente Champions per Werner. Il ds Knosche: "È stata una sua decisione"

Marcus Krosche, direttore sportivo del Lipsia, parla della cessione di Timo Werner al Chelsea: "Werner vuole farsi trovare pronto in vista della prossima stagione in Premier League con la maglia del Chelsea. Dovrà adattarsi presto a una nuova realtà e vuole prendersi il suo tempo. Non possiamo che accettarlo, è stata una decisione sua. Non c'è altro da aggiungere".