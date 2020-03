Lipsia, Olmo: "Sono venuto qui per giocare, quindi lavorerò per cambiare le cose"

vedi letture

Dani Olmo, centrocampista offensivo del Lipsia, non è pienamente felice della sua esperienza in Germania e lo dice a Mundo Deportivo: “Non ho giocato i minuti che avrei voluto e che avevo promesso a me stesso, ma sto bene fisicamente. Non so cosa sia successo. Quello che so è che sono venuto qui per giocare, quindi continuerò a lavorare per convincere l’allenatore a cambiare idea”.