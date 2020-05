Lipsia, problema distanziamento in panchina: il club si fa prestare una scaletta dall'aeroporto

Per garantire il distanziamento sociale, il Lipsia è dovuto ricorrere a un espediente a seguito dei tre metri di dislivello tra campo e tribuna, dove i calciatori sono tenuti a sedersi. Il club ha trovato un accordo con l'eroporto per utilizzare le loro scalette, quelle per intenderci utilizzate per consentire ai passeggeri di salire dalla pista fino alla porta d'entrata dell'aereo. Scale che serviranno ai giocatori per il passaggio dalla tribuna al terreno di gioco.