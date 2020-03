Lipsia, pronto lo scippo del talento 2002 Tanguy Kouassi al PSG

Tanguy Kouassi, difensore classe 2002, entrato negli almanacchi statistici del PSG come l’autore del gol numero 4000 della storia del club parigino, potrebbe salutare sia la società campione di Ligue 1 che la Francia. Secondo quanto riportato da Kicker il 17enne in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno potrebbe finire al Lipsia. “E’ un ragazzo interessante - ha spiegato alla Bild il ds del club tedesco Markus Krosche -. Ha già esperienza in prima squadra ed ha segnato qualche gol. Dobbiamo solo attendere di capire come si evolverà la situazione".