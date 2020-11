Lipsia-PSG 2-1, le pagelle: brilla Kean, disastro Gueye e Kimpembe. Nkunku, che rivincita!

Risultato finale: RasenBallsport Leipzig-Paris Saint-Germain 2-1

Marcatori: 6’ Di Maria (P), 42’ Nkunku (L), 57’ rig. Forsberg (L)

LIPSIA

Gulacsi 7 - Non può nulla sul gol di Di Maria, ma poco più tardi è lui a sorridere contro l’argentino, a cui para un calcio di rigore. Ottimo in uscita nei vari cross del PSG.

Konate 6 - Irruente, con un fallo inutile a centrocampo si prende un evitabile giallo. Dopo un primo tempo in difficoltà cresce nella ripresa, dove non concede più nulla.

Upamecano 5 - Un disastro su tutta la linea, Kean gli fa venire il mal di testa. Perde il pallone che regala lo 0-1 a Di Maria e sbaglia almeno altre tre verticalizzazioni che fanno partire in contropiede il PSG. Falloso, causa anche il rigore poi sbagliato da Di Maria. Serata da incubo, migliorata nella ripresa ma pur sempre insufficiente.

Orban 6 - Balla anche lui quando parte Di Maria, ma con un pizzico di esperienza in più riesce a cavarsela meglio dei compagni di reparto anche con qualche fallo tattico. Certo, con i piedi è tutt’altro che elegante.

Mukiele 6.5 - Nella fascia in cui il Lipsia trova più sbocchi, il francese si limita al compitino, senza mai forzare la giocata e concentrandosi di più a difendere rispetto ad attaccare. E’ l’equilibratore del Lipsia e si vede. Dal 64’ Henrichs 6 - Si limita a gestire il possesso e lo fa bene.

Sabitzer 5.5 - In difficoltà, non riesce mai a trovare il giusto lancio o lo spiraglio buono a mettere in movimento le sue punte. Regia opaca. Dal 90’ Kampl sv

Haidara 6.5 - Centrocampista muscolare, è bella la sua lotta con Gueye, contro cui riesce ad uscire vincitore in un più occasioni. Molto prezioso per il Lipsia, recupera moltissime palle nel mezzo. Dal 76' Adams sv

Angelino 6 - Si vede poco, ma entra in tutte le occasioni principali del Lipsia. Ad inizio gara è lui a sfiorare il gol del pari, vedendosi il mancino respinto da Florenzi, e poi è sempre lui a servire a Nkunku l’assist del pareggio in finale di primo tempo.

Nkunku 7 - Il più attivo dei tedeschi, dopo un paio di buoni cross e di buone giocate contro Kurzawa trova il gol del pari con un preciso destro all’angolino. Il migliore dei suoi, nella ripresa addirittura lo troviamo nella sua area di rigore per spazzare i cross del PSG. Ci teneva e si è visto.

Forsberg 6.5 - Fa tanta fatica contro Kimpembe e Danilo Pereira, sempre in anticipo nel primo tempo. Poi succede tutto nello spazio di due minuti, con una bella giocata in cui sfiora il gol e con il rigore che vale i tre punti. Freddo. Dal 64’ Poulsen 6 - Preziosissimo nel finale. Falli subiti e palle tenute su, e il tempo vola via.

Olmo 5 - Prova a ritagliarsi le sue giocate venendo a giocare molto basso. Un destro alto e poco altro. Dal 76’ Kluivert sv

PARIS SAINT GERMAIN

Navas 6 - Inoperoso per quasi tutto il primo tempo, viene punito dal precisissimo destro di Nkunku su cui non può nulla. Sfiora il rigore di Forsberg ma non può nulla.

Florenzi 6 - Più attivo di Kurzawa anche in fase di spinta, salva su Angelino un gol praticamente già fatto. Spinge in fascia, si butta dentro e chiude da mezzala. Non demerita. Dall’84’ Rafinha sv

Danilo 5.5 - Preciso e pulito in marcatura su Forsberg, convince anche da centrale di difesa nei primi quarantacinque minuti, salvo naufragare nella ripresa dove l’ingresso di Poulsen e la velocità di Forsberg lo mettono in difficoltà.

Kimpembe 4.5 - Subito ammonito, con un’ingenuità regala il rigore del sorpasso al Lipsia. Pessimo anche nella gestione del pallone, ha la brillante idea di farsi cacciare a partita chiusa con un fallo inutile.

Kurzawa 5 - Più in difficoltà quando attacca Nkunku, non si vede quasi mai in sovrapposizione in aiuto di Sarabia. Dalla sua parte il Lipsia fa male. Dal 73’ Bakker 5.5 - Entra e gestisce male un paio di punizioni.

Herrera 5.5 - Utilissimo in fase di recupero, l’ex United è meno presente in fase di costruzione. Nella ripresa sparisce.

Marquinhos 5.5 - Non convince in regia, anche se lo schema del PSG di fatto salta sempre il centrocampo a ricerca della velocità delle punte. Tanta fatica con Haidara, l’espulsione di Gueye lo sotterra definitivamente.

Gueye 4 - Rischia tantissimo con un brutto fallo a centrocampo su Haidara che gli sarebbe anche potuto costare il rosso diretto. Lotta tantissimo e recupera molti palloni, ma con un altro fallo senza senso lascia in dieci il PSG, condannandolo alla sconfitta.

Di Maria 6 - Un gol, un rigore sbagliato e un gol annullato, tutto in un tempo. Nella ripersa non ne ha più, e il PSG non crea più pericoli. Sliding Doors.

Kean 7 - Dominante nella prima mezz’ora, dove i difensori del Lipsia paiono inermi contro la sua velocità e la sua fisicità. Recupera palla e serve l’assist dello 0-1 a Di Maria, si guadagna anche il rigore che poi lo stesso argentino sbaglia e segna anche una rete, in fuorigioco. Nella ripresa attacca da solo, sfiora il gol e lotta tanto. Ma non basta.

Sarabia 5 - Il più in ombra degli attaccanti del PSG, gioca molto basso per cercare di trovare palloni giocabili ma nel complesso la sua gara è insufficiente. Dal 73’ Kehrer sv