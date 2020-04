Lipsia, Rashica può costare solo 15 milioni se il Werder dovesse retrocedere

Piaceva alla Lazio, viene seguito ancora dal Napoli, ma il futuro di Milot Rashica dovrebbe essere ancora in Germania. Stando alle informazioni riportate da Sport Bild, l'attaccante è nel mirino del Lipsia, che lo vorrebbe come sostituto di Timo Werner, nel caso il tedesco dovesse fare le valigie in estate. L'affare è ancora in fase di definizione, ma un dettaglio potrebbe aiutare il club della Red Bull: qualora il Werder retrocedesse, la clausola di 38 milioni prevista nel contratto scenderebbe a 15 milioni. Il giocatore ha il gradimento di Nagelsmann, con cui avrebbe già parlato.