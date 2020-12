Lipsia, Sabitzer: "Bene nel primo tempo, in Champions dipende tutto da noi"

Le dichiarazioni di Sabitzer dopo Basaksehir-Lipsia 3-4.

Il centrocampista del Lipsia Marcel Sabitzer ha commentato così ila vittoria per 4-3 sul campo del Basaksehir: “Siamo stati molto superiori nel primo tempo, ma abbiamo subito un gol evitabile prima dell’intervallo. Avevamo studiato l’avversari prima della partita e sapevamo che poteva essere pericoloso con quelle giocate. Adesso ci aspettano due partite molto difficili, ma siamo in buona forma. Siamo al secondo posto in campionato e abbiamo tutto in mano in Champions, quindi possiamo affrontare questi impegni con fiducia”.