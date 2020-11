Lipsia snodo decisivo per Tuchel: il tedesco ha il destino segnato ma deve pensare al presente

"Finora non ci sono state discussioni e dopo tutto quello che ho fatto qui tutte le opzioni sono contemplate. A un certo punto, però, devi smetterla di sognare. Vedremo". Thomas Tuchel sembra aver alzato bandiera bianca e si è rassegnato all'idea che quella attuale possa essere l'ultima stagione alla guida del Paris Saint-Germain. Il tecnico tedesco è stato spesso criticato dalla stampa e dalla società (Leonardo in primis) per il gioco non sempre efficace e spettacolare della sua squadra, nonostante le tante stelle presenti in rosa. Una "colpa" a cui si aggiunge ovviamente la mancata vittoria in Champions, mai stata così vicina come nella passata edizione. Alla fine, il sogno è sfumato nella finale di Lisbona contro il Bayern Monaco.

Sguardo al presente - I transalpini ci riproveranno anche stavolta, ma dovranno prima superare l'ostacolo di un girone davvero complicato. Il Manchester United sembra avviato verso il primo posto, così Neymar e soci dovranno vedersela con il Lipsia, avversario di giornata e già affrontato nella semifinale giocata qualche mese fa. Una sfida molto complicata, e un passo falso potrebbe costar caro a Tuchel. Più che guardare al futuro, c'è bisogno di pensare al presente.