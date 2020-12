Lipsia, Sorloth: "Felice per il gol della vittoria, con lo United una finale"

Le dichiarazioni di Sorloth dopo Basaksehir-Lipsia 3-4.

Il match vinto dal Lipsia per 4-3 sul campo del Basaksehir potrà essere dimenticato difficilmente da Alexander Sorloth, autore del gol della vittoria all'ultimo minuto di recupero. Queste le dichiarazioni rilasciate a fine gara dall'attaccante norvegese, ai canali ufficiali del club: "È sempre importante segnare il tuo primo gol per un nuovo club. Ovviamente è pazzesco che sia accadendo proprio qui a Istanbul (lo scorso anno Sorloth giocava al Trabzonspor ndr). Sono incredibilmente felice e sollevato, soprattutto per aver aiutato la squadra a centrare l'obiettivo della vittoria. Il Basaksehir è un'ottima squadra, non si è mai arresa e ha sempre trovato la strada per tornare in partita. Noi però nel complesso siamo stati superiori. Ora abbiamo una finale contro il Manchester United la prossima settimana, che vogliamo assolutamente vincere".