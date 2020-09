Lipsia, Sorloth si presenta: "Il calcio di Nagelsmann è ideale per il mio stile di gioco"

vedi letture

Alexander Sorloth è il nuovo attaccante del Lipsia. Il norvegese, che avrà il difficile compito di raccogliere l'eredità di Timo Werner, ha le idee chiare: “Dopo i primi colloqui, ho subito capito che avrei voluto giocare per il Lipsia. Questo club ha fatto benissimo nella scorsa stagione, con prestazioni impressionanti in campionato e soprattutto in Champions League. Il calcio offensivo che gioca Julian Nagelsmann è l'ideale per il mio stile di gioco. Non vedo l'ora di esordire in Bundesliga e in Champions".