Lipsia, tripletta da record per Timo Werner: 24 gol e altre tre reti al Mainz

vedi letture

Ormai è una certezza. Timo Werner torna al gol dopo 3 turni di digiuno e lo fa nel migliore dei modi, mettendo a segno una tripletta. L'attaccante tedesco è arrivato a quota 24, a tre gol da Lewandowski. Non solo la vittoria e il ritorno al terzo posto, ma anche un record personale: quarto campionato consecutivo in doppia cifra, il secondo sopra le 20 marcature. Werner ha anche superato il proprio record personale in un unico torneo: nel primo anno al Lipsia era andato a segno in ben 21 occasioni.

Il calciatore classe 1996 ha superato anche un altro primato in Bundesliga: è il primo giocatore dal 1998-99 a segnare una tripletta nella stessa stagione contro la stessa squadra. Prima di lui soltanto Ulf Kirsten era riuscito nell'impresa, contro il Borussia Mönchengladbach. Record su record, i riflettori del mercato sono tutti puntati sul talento del Lipsia.