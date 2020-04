Lipsia, Upamecano vuole andare via e spinge per la cessione al Real Madrid

Secondo quanto riportato da As il Real Madrid è sulle tracce di Dayot Upamecano. Il difensore del Lipsia, in scadenza di contratto nel 2021, è il primo nome della lista per i rinforzi in difesa dei blancos. La valutazione dei tedeschi è di 45 milioni di euro. E il quotidiano sottolinea anche come in questo momento sia il difensore stesso a mettere pressione al club tedesco affinché sia venduto la prossima estate. Per il francese è arrivato il momento del salto di qualità e il fatto che il suo agente sia anche quello di Kroos potrebbe essere un fattore che gioca a favore dei Blancos.