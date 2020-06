Lipsia, Werner: "Chelsea? Era il momento di salire di livello. Stagione irripetibile"

vedi letture

Dopo una grande stagione, Timo Werner saluterà il Lipsia per accasarsi al Chelsea. L'attaccante tedesco ha spiegato le motivazioni del suo addio: "Per me era arrivato il momento giusto per cambiare club. Si dice sempre che è meglio cambiare quando le cose vanno bene e forse andrà bene anche lì. Ho segnato più gol che mai, ho collezionato più assist che mai e abbiamo giocato a calcio come mai prima d'ora. Questa stagione è difficile da ripetere. Era tempo di trasferirmi in un club di livello mondiale".