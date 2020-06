Lipsia, Werner non giocherà in Champions: "Non è stata una mia decisione, ma è giusto così"

Timo Werner è già un nuovo giocatore del Chelsea e non giocherà la Champions League con il Lipsia. Una decisione che ha creato molte polemiche ma che a detta dell'attaccante non è stata presa da lui: "Non ho deciso io di non giocare. È stata una decisione congiunta da parte di tutti i soggetti coinvolti. Mi fa molto male non finire la Champions League con il Lipsia. Da un lato, il Chelsea è mio nuovo club che ha pagato molti soldi per me e ha interesse a garantire che io inizi la nuova stagione con la migliore preparazione. D'altra parte, c'è il, il club con cui ho raggiunto i quarti di finale e mi dispiace molto".