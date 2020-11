Lituania-Far Oer 2-1, successo dei baltici grazie a una doppietta

vedi letture

Successo in amichevole per la Lituania contro le Isole Far Oer. L'incontro, disputato a Vilnius, termina 2-1 per i baltici grazie alla doppietta di Sirgedas. Inutile la rete nei minuti di recupero del faroese Vanthamar.