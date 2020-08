live Barcellona, Bartomeu: "Dimissioni? Sarebbe stata la cosa più semplice ora"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, parlerà tra pochi minuti alla tv ufficiale del club blaugrana per fare il punto sugli ultimi giorni molti delicati. Dopo la sconfitta per 8-2 contro il Bayern Monaco in Champions League, i catalani hanno dato il via a una vera e propria rivoluzione: esonerato Quique Setien e dato il ben servito ad Eric Abidal, il nuovo allenatore sarà Ronald Koeman, che dovrebbe essere annunciato proprio in questa intervista.

20.24 - Gli effetti della pandemia - "Ha colpito le nostre vite e ovviamente anche il Barça. Questo consiglio di amministrazione deve prendere le decisioni giuste, abbiamo un piano. È necessario, nostra responsabilità, reindirizzare il club verso il futuro. Abbiamo un notevole margine a livello economico. Quest'anno, da marzo, il club ha perso circa 200 milioni di euro di guadagni. La stagione comincia tra poco e abbiamo la responsabilità di presentare un bilancio in pareggio, senza perdite. Abbiamo una sfida molto importante, sia a livello sportivo che nell'affrontare la pandemia".

20.22 - La situazione difficile - "Siamo di fronte a una crisi sportiva, non istituzionale o di società. Ci sono giocatori che dovranno partire, altri che arriveranno con entusiasmo. A livello istituzionale, societario ed economico siamo in una buona situazione".

20.20 - Dimissioni ed elezioni - "Non abbiamo voluto dimetterci perché LaLiga inizia tra cinque settimane ed è necessario prepararsi. Non abbiamo voluto anticipare le elezioni a causa della pandemia. Nell'Assemblea di ottobre chiuderemo i bilanci. Il 15 marzo potrebbe esserci un nuovo presidente. La cosa più semplice sarebbe stata dimettersi adesso".

20.18 - L'addio di Abidal - "È stata una sua decisione. Apprezzo il lavoro che ha svolto negli anni".

20.17 - Comincia l'intervista - "Sono preoccupato, stiamo pensando alle misure che possiamo prendere per ribaltare la situazione intorno alla squadra".

20.05 - Tra i temi che potrebbero essere trattati, anche quello relativo al futuro di Lionel Messi e al rinnovamento della rosa dopo la disfatta di Lisbona. Il Barcellona ha chiuso la stagione senza conquistare titoli, non accadeva da oltre 10 anni.

