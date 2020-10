live Barcellona, Koeman: "Mi auguro che ci sia Ronaldo. A me e Pirlo serve tempo"

L'allenatore del Barcellona Ronald Koeman presenta la sfida di Champions League contro la Juventus in programma domani sera alle 21 all'Allianz Stadium in conferenza stampa.

Ronald Koeman prende posto in sala stampa: comincia ora la conferenza.

Che partita ti aspetti domani?

"Non è una partita decisiva, ma una partita tra due grandi squadre che vogliono arrivare lontano. Sarà molto importante tornare a Barcellona con un buon risultato. Per farlo servirà creare opportunità e rispettare i nostri avversari. Questa è una gara di alto livello".

Con o senza Ronaldo cambierà qualcosa?

"Per tutti è una partita importante, sarà bella da vedere sicuramente. Tutti vogliamo avere i migliori in campo, Ronaldo è un grande giocatore ma non so quale sia la situazione. Mi auguro ci sia per tutto quello che è il suo status".

Ti immaginavi qualcosa di diverso al Barcellona?

"Quando ho parlato con la dirigenza per diventare allenatore sapevo quello che stava succedendo. La sfida è grande in generale, io chiedo solo tempo visto che ci sono tanti cambiamenti. Anche col Real Madrid, a prescindere dal risultato nella prima ora abbiamo fatto una buona partita".

Senza Coutinho chi gioca?

"Abbiamo tanti giocatori con caratteristiche diverse. Dovrò scegliere quelli che stanno meglio fisicamente e che rispettano tatticamente quello che ho in testa".

Un parere su Pirlo?

"Sicuramente è più facile commentare Pirlo come giocatore che è stato fantastico, come allenatore è ancora troppo poco tempo. Ha una buona opportunità e se l'hanno scelto ci sarà un motivo, è simile al mio di lavoro perché siamo entrambi nuovi in una big. Abbiamo dei problemi ma servirà tempo per lavorare. Sono sicuro che farà successo alla Juve".

Il reparto migliore della Juve? Un parere anche su Dybala?

"La Juve è una grande squadra. In difesa sono forti nonostante le assenze, sanno dominare le partite. Dybala è un grande giocatore che sa far male alle squadre avversarie e anche in mezzo al campo sono forti".

In giro per l'Europa le big sembrano essere in difficoltà...

"Forse la questione fisica influisce così come il covid, forse anche l'assenza dei tifosi. Ci sono risultati strani ma penso che soprattutto dipenda dal covid".

