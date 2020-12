live DIRETTA BUNDES - Avanti l'Eintracht e Bielefeld

Augsburg-Eintracht 0-1

1' - Comincia la partita!

18' - Kostic! Ci prova dal limite, il portiere ci arriva! Eintracht vicino al vantaggio!

26' - Ancora Kostic! Incornata verso la porta, ancora una volta ci arriva Gikiewicz.

37' - Ancora Eintracht pericoloso! Durm calcia dal limite ma colpisce il palo!

16.18 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - AUTOGOL! VANTAGGIO EINTRACHT! Framberger la butta inavvertitamente nella propria porta, avanti la squadra ospite.

Mainz-Werder Brema 0-0

1' - Comincia la partita!

16' - Werder Brema propositivo in questa prima fase del match.

27' - Possesso prolungato del Werder che cerca lo spazio giusto per colpire.

34' - Friedl! Conclusione insidiosa all'angolino, ci arriva Zentner.

16.18 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

51' - Eggestein si becca il giallo.

M'Gladbach-Hoffeheim 1-0

1' - Comincia la partita!

16' - Grande equilibrio nel primo tempo.

22' - Embolo! Gran conclusione da posizione interessante, fuori!

31' - Embolo! Ancora ci prova lui, conclusione che sfiora il palo!

33' - CALCIO DI RIGORE PER IL M'GLADBACH

34' - GOL! GOL! GOL! STINDL! Dal dischetto non sbaglia il giocatore bianconero!

16.18 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

54' - Spinge l'Hoffenheim in questa fase della partita.

Lipsia-Colonia 0-0

1' - Comincia la partita!

4' - Il Var annulla il vantaggio del Lipsia.

23' - Lipsia che tiene palla ma non riesce ad incidere.

34' - Grande equilibrio in questa fase della partita.

40' - Drexler! Si fa avanti il Colonia, ci prova Drexler che spedisce la conclusione a lato.

16.18 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Lipsia padrone del campo, manca il gol alla squadra di casa.

Schalke-Bielefeld 0-1

1' - Comincia la partita!

17' - Ritmi blandi in questa prima fase.

26' - Giallo per Oczipka.

32' - Gara tesa, ammonito anche Piretl.

41' - Grande equilibrio in campo anche in questa fase finale di primo tempo.

16.18 - Finisce il primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! KLOS! Il Bielefeld passa in vantaggio in casa dello Schalke! Incornata vincente, 0-1!

57'- Doppio giallo, ammoniti Pieper e Dankert.

Augsburg-Eintracht

Mainz-Werder Brema

M'Gladbach-Hoffeheim

Lipsia-Colonia

Schalke-Bielefeld

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!