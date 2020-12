live DIRETTA BUNDES - Bayern in rimonta. Poker del Leverkusen

Le dirette testuali delle partite delle ore 20:30 della 12ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 terminano qui.

22:20 - Di seguito i risultati e la classifica della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 al termine della 12ª giornata:

1. Fußball-Bundesliga 2020/2021

12ª giornata

Martedì 15 Dicembre 2020

18:30 - Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach 3-3

20:30 - Hertha Berlino-Mainz 0-0

20:30 - Werder Brema-Borussia Dortmund 1-2

20:30 - Stoccarda-Union Berlino 2-2

Mercoledì 16 Dicembre 2020

18:30 - Schalke 04-Friburgo 0-2

20:30 - Bayern Monaco-Wolfsburg 2-1

20:30 - Hoffenheim-Lipsia 0-1

20:30 - Colonia-Bayer Leverkusen 0-4

20:30 - Arminia Bielefeld-Augusta 0-1

Classifica: Bayer Leverkusen 28, Bayern Monaco 27, Lipsia 27, Borussia Dortmund 22, Wolfsburg 21, Union Berlino 18, Stoccarda 18, Borussia Mönchengladbach 18, Augusta 16, Eintracht Francoforte 14, Friburgo 14, Herta Berlino 13, Hoffenheim 12, Werder Brema 11, Colonia 10, Arminia Bielefeld 7, Mainz 6, Schalke 04 4.

LIVE

BAYERN MONACO-WOLFSBURG 2-1

Marcatori: 5' Philipp (Wolfsburg), 45'+1 Lewandowski (Bayern Monaco), 50' Lewandowski (Bayern Monaco).

Bayern Monaco (4-1-4-1) : Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Lucas Hernández; Tolisso (70' Marc Roca); Gnabry (70' Musiala), Sané (90' Douglas Costa), Müller, Coman; Lewandowski.

A disp.: Nübel (GK), Pavard, Davies, Sarr, Richards, Choupo-Moting.

All.: Hans-Dieter Flick.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Casteels; Mbabu, Lacroix, Pongračić (79' Guilavogui), Roussillon (86' Paulo Otávio); Arnold, Schlager; Ridle Baku (70' Bialek), Philipp (86' Ginczek), Brekalo (70' João Victor); Weghorst.

A disp.: Pervan (GK), Siersleben, Klaus, Gerhardt.

All.: Oliver Glasner.

Arbitro: Marco Fritz.

Assistente 1: Dominik Schaal.

Assistente 2: Marcel Pelgrim.

Quarto Ufficiale: Martin Petersen.

VAR: Florian Badstübner.

AVAR: Markus Sinn.

Ammoniti: 34' Arnold (Wolfsburg), 69' Gnabry (Bayern Monaco), 84' Sané (Bayern Monaco), 90' Coman (Bayern Monaco).

Note: recupero 2'pt, 5'st. Calci d'angolo: 7-7.

SECONDO TEMPO

90' - Terzo cambio Bayern Monaco: esce Sané, entra Douglas Costa.

90' - Ammonito Coman nel Bayern Monaco per un fallo ai danni di un avversario.

86' - Doppio cambio Wolfsburg: escono Philipp e Roussillon, entrano Ginczek e Paulo Otávio.

79' - Terzo cambio Wolfsburg: esce Pongračić, entra Guilavogui.

70' - Cambi da ambo le parti. Nel Bayern Monaco: escono Gnabry e Tolisso, entrano Musiala e Marc Roca. Nel Wolfsburg: escono Brekalo e Ridle Baku, entrano João Victor e Bialek.

69' - Ammonito Gnabry nel Bayern Monaco per un fallo ai danni di un avversario.

50' - GOL BAYERN MONACO!!! Lewandowski, dopo essersi accentrato dai pressi del vertice sinistro dell'area piccola avversaria, prende la mira e, di destro, trafigge Casteels nell'angolino basso alla sinistra.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+1 - Fine primo tempo.

45'+1 - GOL BAYERN MONACO!!! Coman, dai pressi del vertice sinistro dell'area di rigore avversaria, crossa al centro, con il destro, per Lewandowski che, posizionato a centro area, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa in elevazione del numero 9 del Bayern trafigge Casteels sulla sinistra.

34' - Ammonito Arnold nel Wolfsburg per un fallo ai danni di un avversario.

23' - Sugli sviluppi di un calcio d'angolo per i padroni di casa, il pallone arriva a Müller che, posizionato a centro area, conclude a rete di prima intenzione. Il colpo di testa del numero 25 del Bayern non inquadra lo specchio della porta.

13' - Tentativo dalla distanza da parte di Brekalo. Il destro del numero 7 del Wolfsburg termina alto a lato alla destra.

5' - GOL WOLFSBURG!!! Mbabu, dal lato corto dell'area di rigore avversaria, crossa al centro, con il destro, per Philipp che, posizionato a centro area, calcia a rete di prima intenzione. Il destro al volo del numero 17 del Wolfsburg traffigge Neuer sulla sinistra.

0' - Calcio d'inizio.

HOFFENHEIM-LIPSIA 0-1

Marcatori: 60' Yurary Poulsen (Lipsia).

Hoffenheim (4-3-1-2) : Baumann; Kevin Akpoguma, Vogt, Adams Nuhu, Sessegnon; Rudy (66' Gaćinović), Samassékou, Skov (80' Bebou); Baumgartner; Dabbur (66' Belfodil), Kramarić.

A disp.: Pentke (GK), Nordtveit, Bogarde, John, Klauss, Beier.

All.: Sebastian Hoeneß.

Lipsia (3-4-3) : Gulácsi; Upamecano, Konaté (62' Sørloth), Orban; Nordi Mukiele (46' Halstenberg), Sabitzer (74' Adams), Kampl, Angeliño; Dani Olmo, Yurary Poulsen, Forsberg (46' Kluivert, 74' Haidara).

A disp.: Martínez (GK), Martel, Wosz, Borkowski.

All.: Julian Nagelsmann.

Arbitro: Daniel Schlager.

Assistente 1: Sven Waschitzki.

Assistente 2: Arno Blos.

Quarto Ufficiale: Robert Kempter.

VAR: Tobias Reichel.

AVAR: Guido Kleve.

Ammoniti: 50' Vogt (Hoffenheim), 56' Sessegnon (Hoffenheim).

Note: recupero 3'pt, 6'st. Calci d'angolo: 5-5.

SECONDO TEMPO

90'+2 - Quarto cambio Hoffenheim: esce Sessegnon, entra Beier.

80' - Terzo cambio Hoffenheim: esce Skov, entra Bebou.

74' - Doppio cambio Lipsia: escono Sabitzer e Kluivert, entrano Adams ed Haidara.

66' - Doppio cambio Hoffenheim: escono Rudy e Dabbur, entrano Gaćinović e Belfodil.

62' - Terzo cambio Lipsia: esce Konaté, entra Sørloth.

60' - GOL LIPSIA!!! Yurary Poulsen, servito da Sabitzer, prende la mira e, di destro, trafigge Baumann nell'angolino basso alla destra.

56' - Ammonito Sessegnon nell'Hoffenheim per un fallo ai danni di un avversario.

50' - Ammonito Vogt nell'Hoffenheim per un fallo ai danni di un avversario.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Doppio cambio Lipsia: escono Nordi Mukiele e Forsberg, entrano Halstenberg e Kluivert.

PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo.

23' - Tentativo da parte di Adams Nuhu. Il colpo di testa del numero 15 dell'Hoffenheim termina a lato alla sinistra.

6' - Conclusione ravvicinata da parte di Kramarić. Il destro del numero 27 dell'Hoffenheim è respinto da un reattivo Gulácsi.

0' - Calcio d'inizio.

COLONIA-BAYER LEVERKUSEN 0-4

Marcatori: 8' Weiser (Bayer Leverkusen), 10' Diaby (Bayer Leverkusen), 54' Schick (Bayer Leverkusen), 59' Wirtz (Bayer Leverkusen).

Colonia (3-3-2-2) : Horn T.; Čestić, Bornauw, Horn J. (42' Limnios); Wolf, Skhiri (65' Hector), Jakobs; Özcan, Rexhbecaj (65' Meré); Thielmann (46' Ehizibue), Andersson (65' Modeste).

A disp.: Zieler (GK), Schmitz, Katterbach, Drexler.

All.: Markus Gisdol.

Bayer Leverkusen (4-3-3) : Hrádecký; Bender, Tah, Dragović (66' Tapsoba), Wendell; Wirtz, Baumgartlinger (66' Demirbay), Amiri (78' Sinkgraven); Leon Bailey (66' Bellarabi), Schick (78' Alario), Diaby.

A disp.: Lomb (GK), Jedvaj, Weiser, Gedikli.

All.: Peter Bosz.

Arbitro: Tobias Stieler.

Assistente 1: Christian Gittelmann.

Assistente 2: Marcel Unger.

Quarto Ufficiale: Nicolas Winter.

VAR: Markus Schmidt.

AVAR: Holger Henschel.

Ammoniti: 34' Horn J. (Colonia), 54' Dragović (Bayer Leverkusen).

Note: recupero 2'pt, 1'st. Calci d'angolo: 2-6.

SECONDO TEMPO

90'+1 - Termina il secondo tempo.

78' - Doppio cambio Bayer Leverkusen: escono Schick ed Amiri, entrano Alario e Sinkgraven.

66' - Triplo cambio Bayer Levekusen: escono Leon Bailey, Baumgartlinger e Dragović, entrano Bellarabi, Demirbay e Tapsoba.

65' - Triplo cambio Colonia: escono Andersson, Skhiri e Rexhbecaj, entrano Modeste, Hector e Meré.

59' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Wirtz, dopo essere stato servito da Bailey, prende la mira e, di destro, trafigge Timo Horn sotto la traversa.

54' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Schick, dopo aver ricevuto palla da Diaby, prende la mira e, con il mancino, trafigge Timo Horn sotto la traversa.

54' - Ammonito Dragović nel Bayer Leverkusen per un fallo ai danni di un avversario.

46' - Inizia la ripresa.

46' - Secondo cambio Colonia: esce Thielmann, entra Ehizibue.

PRIMO TEMPO

45' - Termina il primo tempo.

42' - Primo cambio Colonia: esce Jannes Horn per infortunio, entra Limnios.

34' - Ammonito Jannes Horn nel Colonia per un fallo ai danni di un avversario.

10' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Diaby, dopo aver ricevuto palla da Amiri, prende la mira e, con il mancino, trafigge Timo Horn consentendo agli ospiti di raddoppiare

8' - GOL BAYER LEVERKUSEN!!! Weiser, con un bel mancino dalla distanza, trafigge Timo Horn portando in vantaggio gli ospiti

0' - Calcio d'inizio.

ARMINIA BIELEFELD-AUGUSTA 0-1

Marcatori: 85' Gouweleeuw (Augusta).

Arminia Bielefeld (4-4-2) : Stefan Ortega; Brunner, van der Hoorn, Nilsson (77' Lucoqui), de Medina; Dōan, Kunze, Hartel (89' Müller), Sergio Córdova; Klos, Schipplock (70' Gebauer).

A disp.: Linnér (GK), Símun Edmundsson, Soukou, Seufert, Consbruch, Frommann.

All.: Uwe Neuhaus.

Augusta (4-2-3-1) : Gikiewicz; Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai, Framberger (59' Gummy); Khedira, Carlos Gruezo; Caligiuri, Strobl, Richter (59' Finnbogason); Gregoritsch (72' Ruben Vargas).

A disp.: Koubek (GK), Suchý, Civeja, Cheon, Berisha.

All.: Heiko Herrlich.

Arbitro: Patrick Ittrich.

Assistente 1: Sascha Thielert.

Assistente 2: Robert Wessel.

Quarto Ufficiale: Frank Willenborg.

VAR: Bibiana Steinhaus.

AVAR: Markus Schüller.

Ammoniti: 19' Kunze (Arminia Bielefeld), 45'+1 Framberger (Augusta), 80' Carlos Gruezo (Augusta).

Note: recupero 2'pt, 4'st. Calci d'angolo: 1-3.

SECONDO TEMPO

90'+4 - Termina il secondo tempo.

89' - Terzo cambio Arminia Bielefeld: esce Hartel, entra Müller.

85' - GOL AUGUSTA!!! Gouweleeuw, servito da Caligiuri, prende la mira e, di sinistro, trafigge Stefan Ortega nell'angolino basso alla sinistra.

80' - Ammonito Carlos Gruezo nell'Augusta per un fallo ai danni di un avversario.

77' - Secondo cambio Arminia Bielefeld: esce Nilsson, entra Lucoqui.

72' - Terzo cambio Augusta: esce Gregoritsch, entra Ruben Vargas.

70' - Primo cambio Arminia Bielefeld: esce Schipplock, entra Gebauer.

59' - Doppio cambio Augusta: escono Richter e Framberger, entrano Finnbogason e Gummy.

46' - Inizia la ripresa.

PRIMO TEMPO

45'+2 - Termina il primo tempo.

45'+1 - Ammonito Framberger nell'Augusta per un fallo ai danni di un avversario.

22' - Tentativo dalla distanza da parte di Carlos Gruezo. Il destro del numero 25 dell'Augusta è respinto dalle maglie della retroguardia avversaria.

19' - Ammonito Kunze nell'Arminia Bielefeld per un fallo ai danni di un avversario.

6' - Conclusione dalla distanza da parte di Dōan. Il sinistro del numero 8 dell'Arminia Bielefeld è respinto da un reattivo Gikiewicz.

0' - Calcio d'inizio.

20:20 - Nell'anticipo odierno della 12ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021, andato in scena alle ore 18:30, lo Schalke 04 ha perso 2-0 in casa contro il Friburgo. Decisiva la doppietta di Sallai, a segno prima al 50' e poi al 68'.

20:10 - Negli anticipi del martedì della 12ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021 sono maturati i seguenti risultati:

Eintracht Francoforte-Borussia Mönchengladbach 3-3

Marcatori: 14' Stindl (Borussia Mönchengladbach), 22' André Silva (Eintracht Francoforte), 24' André Silva (Eintracht Francoforte), 32' Barkok (Eintracht Francoforte), 90' Stindl (Borussia Mönchengladbach), 90'+5 Stindl (Borussia Mönchengladbach).

Hertha Berlino-Mainz 0-0

Werder Brema-Borussia Dortmund 1-2

Marcatori: 12' Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund), 28' Möhwald (Werder Brema), 78' Reus (Borussia Dortmund).

Stoccarda-Union Berlino 2-2

Marcatori: 4' Friedrich (Union Berlino), 77' Awoniyi (Union Berlino), 85' Kalajdžic (Stoccarda), 90' Kalajdžic (Stoccarda).

Alle ore 20:30 avranno inizio le dirette testuali di Bayern Monaco-Wolfsburg, Hoffenheim-Lipsia, Colonia-Bayer Leverkusen ed Arminia Bielefeld-Augusta, valevoli per la 12ª giornata della 1. Fußball-Bundesliga 2020/2021.