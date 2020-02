vedi letture

live DIRETTA BUNDES - Bene il Dortmund, Colonia a valanga

RISULTATI FINALI:

Werder Brema-Borussia Dortmund 0-2

Friburgo-Fortuna Dusseldorf 0-2

Hertha Berlino-Colonia 0-5

Borussia M'Gladbach-Hoffenheim 1-1

1' - Comincia la partita!

9' - Equilibrio in questi primi minuti.

21' - Si muove tanto Haaland, la difesa del Werder tiene sotto stretta osservazione il norvegese.

37' - Ancora nessun tiro in porta da parte di ambo le squadre, quando siamo ormai nel finale del primo tempo.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! ZAGADOU! Gran palla di Sancho dalla bandierina, Zagadou spiazza il portiere e firma il vantaggio!

66' - GOL! GOL! GOL! HAALAND! Hakimi apparecchia per il norvegese che scarica all'incrocio dei pali! 2-0!

80' - Ancora Haaland! Prova la conclusione rasoterra, tiro pericoloso ma Pavlenka blocca.

17.22 - Fine partita.

Friburgo-Fortuna Dusseldorf 0-2

1' - Comincia la partita!

7' - Il Var annulla il vantaggio del Dusseldorf scaturito dall'autogol di Gunter.

27' - Berisha! Conclusione da fuori, palla di poco alta sopra la traversa.

34' - Scatta il giallo per Ayhan.

37' - GOL! GOL! GOL! HOFFMANN! Stacca di testa in maniera decisa e precisa, sovrasta tutti e batte il portiere!

44' - Ammonito anche Berisha.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

61' - GOL! GOL! GOL! THOMMY! Piazza il tiro all'angolino, Schwolow non ci arriva! Raddoppio Dusseldorf!

81' - Petersen! Incorna a due passi dalla porta, palla a lato!

90' - Giallo per Karaman.

90' - Minuti tesi nel finale, giallo anche per Holer.

17.22 - Fine partita.

Hertha Berlino-Colonia 0-5

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! CORDOBA! Raccoglie palla in area, scarica in porta e trova il gol! 0-1!

22' - GOL! GOL! GOL! CORDOBA! Non si ferma l'attaccante del Colonia che firma la sua doppietta personale con un'incornata vincente!

38' - GOL! GOL! GOL! KAINZ! Riceve in area, rasoiata per vie centrale e portiere battuto! Dilaga il Colonia!

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

62' - GOL! GOL! GOL! KAINZ! Gran conclusione dal limite, potente ed all'angolino! 4-0!

70' - GOL! GOL! GOL! UTH! Dilaga il Colonia, arriva la manita per la squadra ospite a Berlino!

78' - Giallo per Rexhbecaj.

17.22 - Fine partita.

Borussia M'Gladbach-Hoffenheim 1-1

1' - Comincia la partita!

7' - Skov viene ammonito.

11' - GOL! GOL! GOL! GINTER! Vantaggio M'Gladbach! Ginter firma l'1-0 contro l'Hoffenheim!

21' - Scatta il giallo anche per Zakaria.

32' - Larsen! Riceve in area, conclude ma anca lo specchio! Hoffenheim vicino al pari!

39' - Ammonito Stindl.

16.18 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

56' - Ammonito Wendt.

59' - Plea! Ci prova, conclusione fuori di un niente!

71' - Ammonito anche Baumgartner.

84' - Il Var annulla il gol del raddoppio di Plea.

90' - Ammonito Beier.

90' - GOL! GOL! GOL! DOS SANTOS! L'Hoffenheim trova il pareggio proprio nel finale, beffato il Borussia!

17.22 - Fine partita.

