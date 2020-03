live DIRETTA BUNDES - Bene il Leverkusen, pari Lipsia

RISULTATI FINALI:

Friburgo-Union Berlino 3-1

Hertha-Werder Brema 2-2

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 4-0

Schalke-Hoffenheim 1-1

Wolfsburg-Lipsia 0-0

1' - Comincia la partita!

12' - Gunter si becca subito il giallo.

27' - Gara senza particolari emozioni in questa prima fase.

34' - GOL! GOL! GOL! SALLAI! Grifo scodella dentro dalla bandierina, Sallai incorna bene e batte il portiere!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! GUNTER! Raddoppio del Friburgo, riceve al limite e scarica all'incrocio un gran tiro!

60' - Giallo per Sallai.

62' - GOL! GOL! GOL! ANDERSSON! Accorcia l'Union! Incornata vincente sugli sviluppi di un corner, 2-1!

75' - Viene ammonito anche Ingvartsen.

82' - GOL! GOL! GOL! KOCH! Ancora Grifo apparecchia con un cross in area, stacca Koch che batte il portiere! 3-1!

90' - ESPULSO FRIEDRICH! Union in dieci uomini in questo finale di partita.

17.25 - Fine partita.

Hertha-Werder Brema 2-2

1' - Comincia la partita!

3' - GOL! GOL! GOL! SARGENT! Bittencourt apparecchia per il compagno che piazza il tiro dal limite ed infila il portiere!

6' - GOL! GOL! GOL! KLAASSEN! Incornata ben angolata, il portiere non ci arriva e subisce il secondo gol in meno di dieci minuti!

27' - L'Hertha prova a venir fuori palla al piede.

41' - GOL! GOL! GOL! STARK! Plattenhardt calcia la punizione in mezzo, nell'area piccola tocca Stark che sorprende e batte il portiere!

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Giallo per Darida.

60' - GOL! GOL! GOL! CUNHA! Approfitta di un rimbalzo favorevole, scarica la conclusione potente che finisce sotto la traversa! Pareggio Hertha!

63' - Altro giallo, ammonito anche Stark.

71' - Ammonito anche Sargent.

76' - Gara tesa, scatta il giallo anche per Vogt.

81' - Il Var annulla un calcio di rigore a favore dell'Hertha.

83' - Doppio ammonizione, giallo per Klaassen e Stark.

17.25 - Fine partita.

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte 4-0

1' - Comincia la partita!

4' - GOL! GOL! GOL! HAVERTZ! Assist al bacio di Diaby, Havertz scarica la conclusione che si infila all'incrocio! 1-0!

15' - GOL! GOL! GOL! BELLARABI! Riceve in area, controlla al meglio ed infila il portiere!

28' - Leverkusen che sembra in pieno controllo della partita.

38' - Continuo possesso palla e controllo della squadra rossonera.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

49' - GOL! GOL! GOL! PAULINHO! Scarica la conclusione all'angolino, non ci arriva Trapp! 3-0!

53' - Ammonito Weiser per il Bayer.

56' - GOL! GOL! GOL! ANCORA PAULINHO! Stavolta è Havertz ad apparecchiare per il compagno, tiro teso ed angolato! Poker Leverkusen!

73' - Controllo completo del Leverkusen che non rischia nulla in questa ripresa.

17.25 - Fine partita.

Schalke-Hoffenheim 1-1

1' - Comincia la partita!

13' - Lo Schalke in propensione offensiva.

21' - GOL! GOL! GOL! MCKENNIE! Elude la difesa, dal limite alza la testa e scarica in porta con un tiro angolato ed imprendibile! 1-0!

33' - Hoffenheim al momento non pervenuto in campo.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

69' - GOL! GOL! GOL! PAREGGIO HOFFENHEIM! Hubner calcia il corner, si fa trovare pronto Baumgartner che scarica in rete! 1-1!

81' - Ammonito Posch.

17.25 - Fine partita.

Wolfsburg-Lipsia 0-0

1' - Comincia la partita!

11' - Estremo equilibrio in avvio, tanto possesso del Lipsia.

29' - Quando siamo a ridosso della mezzora, ancora nessun tiro in porta dalle due squadre.

34' - Wolfsburg che sembra cominciare ad assumere predominanza sul campo.

41' - Scatta il giallo per Laimer.

16.17 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

64' - Scatta il giallo per Otavio.

73' - Lipsia più convinto in questa ripresa.

78' - Giallo per Weghorst.

86' - Nkunku! Conclusione a due passi dalla porta, bravo Casteels che respinge!

90' - Giallo per Olmo.

17.25 - Fine partita.

15.17 - Sono cinque i match che seguiremo in contemporanea:

Friburgo-Union Berlino

Hertha-Werder Brema

Bayer Leverkusen-Eintracht Francoforte

Schalke-Hoffenheim

Wolfsburg-Lipsia

15.15 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15.30!