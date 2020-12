live DIRETTA BUNDES - Crolla il Dortmund, bene il Lipsia

RISULTATI FINALI:

Dortmund-Stoccarda 1-5

Friburgo-Bielefeld 2-0

Mainz-Colonia 0-1

M'Gladbach-Hertha Berlino 1-1

Lipsia-Werder Brema 2-0

1' - Comincia la partita!

18' - Rete segnata da Bellingham ma l'arbitro ferma tutto per offside.

26'- Giallo per Emre Can.

26' - GOL! GOL! GOL! AVANTI LO STOCCARDA! Wamangituka firma il vantaggio per la squadra ospite!

29' - Anche Mavropanos viene ammonito.

39' - GOL! GOL! GOL! REYNA! Il Dortmund trova l pareggio, Reus apparecchia appena fuori area per Reyna che insacca!

41' - Ammonito Endo.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

53' - GOL! GOL! GOL! STOCCARDA ANCORA AVANTI! Wamangituka firma la sua doppietta personale, gran conclusione sotto la traversa!

60' - GOL! GOL! GOL! SCAPPA LO STOCCARDA! Forster firma l'1-3, palla all'angolino ed il portiere non riesce ad arrivarci!

64' - GOL! GOL! GOL! COULIBALY! Dilaga lo Stoccarda! Coulibaly penetra la difesa avversaria, alza la testa e piazza alle spalle di Burki!

67' - Per il Dortmund piove sul bagnato, Bauza si becca il giallo.

87' - Reyna la butta dentro il Var blocca tutto, c'è offisde.

90' - GOL! GOL! GOL! GONZALEZ! Incredibile! Il Borussia Dortmund crolla sotto i colpi dello Stoccarda che trova il 5-1 con Gonzalez!

17.22 - Fine partita.

Friburgo-Bielefeld 2-0

1' - Comincia la partita!

9' - Spinge il Friburgo in questa prima fase.

18' - Petersen porta vanti il Friburgo ma l'arbitro ferma tutto, offside!

26'- Holer si becca il cartellino giallo.

41' - Traversa del Friburgo! Petersen colpisce il legno, che occasione!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

59' - Grifo! Piazza il tiro all'angolino, ci arriva il portiere Ortega!

66' - Scatta il giallo anche per Hofler.

79' - GOL! GOL! GOL! GRIFO! Si sblocca la partita a Friburgo, avanti la squadra di casa!

82' - Giallo per l'autore del gol, Grifo.

90' - GOL! GOL! GOL! JEONG! Il Friburgo chiude i giochi proprio nel finale di partita, arriva il 2-0.

17.22 - Fine partita.

Mainz-Colonia 0-1

1' - Comincia la partita!

11' - Colonia propositivo in questa prima fase.

19' - Gol di Ozcan annullato! Il Var ha ravvisato una posizione di offside, rete annullata al Colonia.

29' - Match particolarmente equilibrato, nessuna delle due squadre riesce ad imporsi.

37' - Niakhate viene ammonito.

45' - Gara tesa, giallo anche per Latza.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

55' - GOL! GOL! GOL! COLONIA AVANTI! Rexhbecaj riceve al limite, controlla e piazza il tiro imprendibile! Gran gol!

71' - Due ammoniti in pochi minuti, giallo per Onisiwo e Ozcan.

76' - ESPULSO DUDA Arriva la somma di giallo per il giocatore del Colonia che lascia i suoi in dieci.

83' - Il Mainz prova ad aumentare il pressing alla ricerca del pari.

17.22 - Fine partita.

M'Gladbach-Hertha Berlino 1-1

1' - Comincia la partita!

12' - Wendt si becca il giallo.

26' - Ammonito Pekarik.

31' - M'Gladbach pericoloso! Neuhaus prova la conclusione dal limite! Fuori!

41' - Equilibrio che si mantiene anche in questo finale di primo tempo.

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - GOL! GOL! GOL! HERTA IN VANTAGGIO! Guendouzi dal limite coglie impreparato il portiere con una gran conclusione! Sotto il M'Gladbach!

63' - M'Gladbach pericoloso! Herrmann scarica il tiro dalla distanza, respinge un avversario!

70' - GOL! GOL! GOL! EMBOLO! Il Borussia M'Gladbach aggancia il pareggio, gran tiro di Embolo e risultato sull'1-1.

84' - La squadra di casa si riversa in avanti alla ricerca del vantaggio.

17.22 - Fine partita.

Lipsia-Werder Brema 2-0

1' - Comincia la partita!

11' - Equilibrio in questi primi minuti.

22' - Kluivert! Conclusione dal limite, palla alta di poco sopra la traversa.

26' - GOL! GOL! GOL! AVANTI IL LIPSIA! Sabitzer conclude con gran precisione, il portiere avversario non ci arriva!

41' - GOL! GOL! GOL! OLMO! Poulsen affida la sfera al compagno che con freddezza insacca in rete!

16.19 - Fine primo tempo.

46' - Comincia il secondo tempo!

47' - Scatta il giallo per Mukiele.

62' - Protesta il Lipsia! Haidara finisce giù in area, l'arbitro lascia proseguire il gioco.

72' - Il Lipsia resta in proiezione offensiva, praticamente assente la reazione del Werder Brema.

82' - Dal Werder Brema nessuna risposta degna di nota, gestione tranquilla per il Lipsia.

17.22 - Fine partita.

15.16 - Gentili lettori di Tuttomercatoweb, buon pomeriggio da Gennaro Di Finizio! Tra poco seguiremo in diretta il campionato tedesco con le partite delle 15!